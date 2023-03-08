Ксения Бородина поздравила себя с юбилеем

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к самой себе со словами любви и благодарности, а также призывом посвятить время себе. Объемная публикация появилась в личном блоге Бородиной в честь ее 40-летия.
В посте телеведущая рефлексирует прошедшие годы, принимает собственные достижения и разрешает себе наслаждаться жизнью:
"Ты всю жизнь бежала, пыталась все успеть, <...> любила, прощала, отдавала. Теперь ты остановилась…. Посмотрела на себя… обняла себя крепко, крепко и сказала: "Моя девочка, все у тебя хорошо, ты большая умничка, а теперь посвяти время себе", — написала Ксения.
Бородина отмечает праздник в отеле на курорте Роза Хутор в Сочи. Вместе с ней туда прилетели близкие друзья.
Ранее "Рамблер" писал о скандалах Ксении Бородиной.