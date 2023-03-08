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12 минут назад

"Моя девочка, все у тебя хорошо": телеведущая Ксения Бородина поздравила себя с юбилеем

Мира Маркина

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к самой себе со словами любви и благодарности, а также призывом посвятить время себе. Объемная публикация появилась в личном блоге Бородиной в честь ее 40-летия.

Ксения Бородина поздравила себя с юбилеем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В посте телеведущая рефлексирует прошедшие годы, принимает собственные достижения и разрешает себе наслаждаться жизнью:

"Ты всю жизнь бежала, пыталась все успеть, <...> любила, прощала, отдавала. Теперь ты остановилась…. Посмотрела на себя… обняла себя крепко, крепко и сказала: "Моя девочка, все у тебя хорошо, ты большая умничка, а теперь посвяти время себе", — написала Ксения.

Бородина отмечает праздник в отеле на курорте Роза Хутор в Сочи. Вместе с ней туда прилетели близкие друзья.

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной в ее день рождения сделал предложение новой избраннице

Ранее "Рамблер" писал о скандалах Ксении Бородиной.

Звёзды,Ксения Бородина,
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