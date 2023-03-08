Ксения Бородина поздравила себя с юбилеем

"Ты всю жизнь бежала, пыталась все успеть, <...> любила, прощала, отдавала. Теперь ты остановилась…. Посмотрела на себя… обняла себя крепко, крепко и сказала: "Моя девочка, все у тебя хорошо, ты большая умничка, а теперь посвяти время себе", — написала Ксения.