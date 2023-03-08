Звезда «Эйфории» станцевала стриптиз на яхте и спровоцировала слухи о романе

Каждый день западные СМИ публикуют новые фото Сидни Суини со съемочной площадки. 25-летняя звезда «Эйфории» получила роль в новом проекте Уилла Глака — режиссера популярных романтических комедий «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун и «Секс по дружбе» с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис. И честно говоря, актрисе можно только позавидовать: кажется, это самая настоящая работа мечты. Фотодоказательства прилагаются: папарацци засняли Сидни в Сиднее, где она наслаждается ярким австралийским солнцем и плещется в волнах Тихого океана — и все это без отрыва от производства!

Фото: Super.ru Super.ru

Но если вчера в кадр попали «рабочие моменты» (мы же говорили, о таком трудоустройстве можно только мечтать!), то на новых снимках Сидни уже развлекается в свободное время. Компанию ей составил актер Глен Пауэлл — и судя по фото, парочке очень комфортно друг с другом. Чего стоит только этот танец около импровизированного шеста! Мы, конечно, судить не беремся, но вполне похоже на новый голливудский роман. По крайней мере, к такому выводу пришли комментаторы, внимательно изучив все фотодоказательства.