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1 час назад

Звезда «Эйфории» Сидни Суини станцевала стриптиз на яхте и спровоцировала слухи о новом романе

Super.ru

Каждый день западные СМИ публикуют новые фото Сидни Суини со съемочной площадки. 25-летняя звезда «Эйфории» получила роль в новом проекте Уилла Глака — режиссера популярных романтических комедий «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун и «Секс по дружбе» с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис. И честно говоря, актрисе можно только позавидовать: кажется, это самая настоящая работа мечты. Фотодоказательства прилагаются: папарацци засняли Сидни в Сиднее, где она наслаждается ярким австралийским солнцем и плещется в волнах Тихого океана — и все это без отрыва от производства!

Звезда «Эйфории» станцевала стриптиз на яхте и спровоцировала слухи о романе
Фото: Super.ruSuper.ru

Но если вчера в кадр попали «рабочие моменты» (мы же говорили, о таком трудоустройстве можно только мечтать!), то на новых снимках Сидни уже развлекается в свободное время. Компанию ей составил актер Глен Пауэлл — и судя по фото, парочке очень комфортно друг с другом. Чего стоит только этот танец около импровизированного шеста! Мы, конечно, судить не беремся, но вполне похоже на новый голливудский роман. По крайней мере, к такому выводу пришли комментаторы, внимательно изучив все фотодоказательства.

Новому избраннику Сидни 34 года, и в шоу-бизнесе он уже давно. Но по-настоящему Глен выстрелил только в 2022-м, когда сыграл вместе с Томом Крузом в новом «Топ Гане». Что ж, надеемся, эта горячая фотосессия — не просто часть пиар-кампании перед выходом нового кинохита. Не зря же актриса недавно примерила образ невесты, в конце концов!

Звёзды,Глен Пауэлл,Том Круз,Мила Кунис,Эмма Стоун,Джастин Тимберлейк,
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