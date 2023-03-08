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1 час назад

«Хочу двух деток»: возлюбленная сына Наташи Королевой сделала признание

New Magazine

Уже долгое время сын Наташи Королевой и Сергея Глушко встречается со стриптизершей Мелиссой Валынкиной. Сначала пара жила в доме звездных родителей, а потом Архип снял квартиру в обычной пятиэтажке столицы. Королева очень гордится своим сыном, ладит с его возлюбленной. Однажды певица заводила разговор о внуках. Наташа призналась, что вместе с супругом готовы стать бабушкой и дедушкой, хотя считают, что молодым людям торопиться незачем.

«Хочу двух деток»: возлюбленная сына Наташи Королевой сделала признание
Фото: New MagazineNew Magazine

Не так давно Архип Глушко вернулся из Японии. Парень очень любит эту страну и даже поступил на факультет востоковедения. Он изучает японский язык. Артист достаточно часто путешествует по Японии, поэтому нередко ему приходится разлучаться со своей девушкой. На днях пара воссоединилась после очередного путешествия Архипа Глушко. У Мелиссы часто интересуются поклонники о ее отношениях с сыном Наташи Королевой. Она и объявила, что молодой человек вернулся домой.

«Он дома, со мной», — отметила Валынкина.

Кроме того, девушка завела разговор и о будущем с Архипом. Мелисса уже рассуждает о детях.

«С Архипом мы третий год в отношениях. Когда замуж? Скоро. Хочу двух детей, девочку и мальчика, но иногда думаю и о трех. Почему-то в моей семье почти у всех больше двух детей», — говорит танцовщица.

Кстати, Наташа Королева до последнего не оставляла мечту родить еще одного ребенка. Женщина пережила выкидыш. Больше она не размышляет о беременности и суррогатном материнстве и терпеливо ждет, когда сын осчастливит ее внуками. Она станет очень хорошей бабушкой. Фото: социальные сети.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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