Кира Найтли рассказала, что в юности относилась к себе строго

Актриса Кира Найтли вспомнила, что была очень амбициозна в 22 года и многого требовала от себя. Об этом она рассказала журналу Harper's Bazaar UK.

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37-летняя Найтли сказала, что всегда старалась стать лучше, и назвала такой стиль жизни "изматывающим". Тем не менее, свою молодость актриса вспоминает с благодарностью. Сейчас, когда она живет по-другому, осознает, насколько большую работу она делала.

Помимо этого, Кира Найтли поделилась впечатлениями о материнстве. У нее и музыканта Джеймса Райтона две дочки: Эди семь лет, а Делайле три года. Найтли, работающая мать, заметила, что ей необходимы три помощницы, чтобы выполнять все родительские обязанности.

"Это тяжелая работа. Она жизненно необходима и недооценена. И она так изматывает", — прокомментировала актриса обязанности женщин, которые рожают и воспитывают детей.