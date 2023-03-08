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1 час назад

Актриса Кира Найтли рассказала, что в юности относилась к себе чрезмерно строго

Мира Маркина

Актриса Кира Найтли вспомнила, что была очень амбициозна в 22 года и многого требовала от себя. Об этом она рассказала журналу Harper's Bazaar UK.

Кира Найтли рассказала, что в юности относилась к себе строго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

37-летняя Найтли сказала, что всегда старалась стать лучше, и назвала такой стиль жизни "изматывающим". Тем не менее, свою молодость актриса вспоминает с благодарностью. Сейчас, когда она живет по-другому, осознает, насколько большую работу она делала.

Помимо этого, Кира Найтли поделилась впечатлениями о материнстве. У нее и музыканта Джеймса Райтона две дочки: Эди семь лет, а Делайле три года. Найтли, работающая мать, заметила, что ей необходимы три помощницы, чтобы выполнять все родительские обязанности.

"Это тяжелая работа. Она жизненно необходима и недооценена. И она так изматывает", — прокомментировала актриса обязанности женщин, которые рожают и воспитывают детей.

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Ранее "Рамблер" рассказывал об актрисе, которую забыли после отказа сыграть в "Титанике".

Звёзды,Джеймс Райтон,Кира Найтли,
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