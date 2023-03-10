32-летний поклонник Бабкиной опроверг слухи о романе с певицей

Рябов подтвердил, что действительно состоит в хороших отношениях с 72-летней Бабкиной. Также он заявил, что артистка до сих пор в отношениях с Евгением Гором.

«У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на телевидении, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что приписали меня, она роскошная женщина. Значит я не настолько уж плох», — говорит сотрудник звезды.

Рябов предположил, что слухи об их романе начали распространяться в связи с приходом Бабкиной в несколько проектов на телеканале НТВ. «Про нас с Надеждой Георгиевной пишут не в первый раз. Но такова работа у прессы, надо же о чем-то рассказывать. Раз пишут, следовательно, к ней есть интерес, мы на правильном пути», — считает он.