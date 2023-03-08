Кара Делевинь впервые призналась, что прошла курс лечения в рехабе

Британская актриса и модель снялась для обложки апрельского Vogue и наконец откровенно рассказала о самом мрачном периоде своей жизни. Он, как мы помним, пришелся на прошлую осень: тогда фотографии звезды, разгуливающей по аэропорту в одних носках и с трудом держащейся на ногах, вызвали целый шквал слухов в прессе и среди фанатов.

Фото: Super.ru Super.ru

В интервью журналу Кара призналась, что именно те снимки папарацци сыграли ключевую роль в ее восстановлении. Модель объяснила, что до этого лгала себе о своем здоровье. И только увидев неприглядные кадры, осознала, что ей нужна помощь.

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«Я не спала. Я была не в порядке, — рассказала она. — Мне казалось, что я просто развлекаюсь, но в тот момент я поняла: "Окей, я действительно выгляжу плохо". Знаете, иногда нужна такая проверка реальностью, так что в некотором смысле я должна быть благодарна за эти фотографии».

30-летняя звезда объяснила, почему ей потребовалось так много времени, чтобы начать лечение от зависимости в реабилитационном центре. «У меня и раньше были своего рода интервенции, но я не была готова. Вот в чем проблема. Пока ты не обнаружишь себя лежащим лицом вниз на полу и не поймешь, что готов снова встать, ты не встанешь. А я в тот момент действительно была готова… Я не посещала психотерапевта три года. Я просто оттолкнула всех — и это заставило меня осознать, в каком плохом состоянии я нахожусь».

Кара призналась, что раньше у нее было много поверхностных отношений: она сдерживала свои эмоции, чтобы никого не обременять, а также из-за страха быть брошенной. Но в самый сложный период многие близкие люди протянули ей руку помощи, и это заставило ее осознать, насколько она любима.

«Если вы спросите любого из моих друзей, они скажут, что никогда не видели, как я плачу, — призналась модель. — А с сентября мне была просто необходима поддержка. Мне нужно было начать общаться. И мои старые друзья, которых я знаю с 13 лет, приехали ко мне, и мы все вместе начали плакать».

Благодаря своему опыту лечения в рехабе Кара поняла, что ей нужно перестать гнаться за быстрыми решениями, и взяла на себя обязательство следовать программе «12 шагов». Она объяснила:

«Раньше я всегда стремилась к быстрому исцелению: отправлялась, скажем, на недельный ретрит или на курс лечения травм. Это помогало на какое-то время, но я никогда не доходила до самой сути, до более глубоких вещей. На этот раз я осознала, что 12-шаговое лечение — это лучший вариант, и важно его не стыдиться. Я нашла сообщество — а это по-настоящему важно. Противоположность зависимости — налаживание связей: я действительно поняла это в 12-шаговой программе».