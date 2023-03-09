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1 час назад

Принц Гарри и Меган Маркл начали называть своих детей принцем и принцессой

Lenta.ruиещё 1

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали использовать королевские титулы для своих детей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что впервые данные титулы пара упомянула в новости о крещении дочери.

«Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным ДжонДжоном Тейлором», — заявил представитель герцога и герцогини Сассекских. По его словам, королевская семья была приглашена.

В соответствии с королевскими правилами, внуки монарха имеют право носить титул принца и принцессы. Отец принца Гарри Карл III вступил на престол в сентябре прошлого года. Букингемский дворец заявил, что обновит королевский веб-сайт, чтобы отразить титулы Арчи и Лилибет «в надлежащее время». До сих пор на сайте трехлетний Арчи и годовалая Лилибет обозначались как «мастер» и «мисс».

Ранее сообщалось, что дети принца Гарри и Меган Маркл будут лишены возможности называться «Ваше Королевское высочество». По словам источника в Букингемском дворце, Карл III объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

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