Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали использовать королевские титулы для своих детей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что впервые данные титулы пара упомянула в новости о крещении дочери.

«Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным ДжонДжоном Тейлором», — заявил представитель герцога и герцогини Сассекских. По его словам, королевская семья была приглашена.

В соответствии с королевскими правилами, внуки монарха имеют право носить титул принца и принцессы. Отец принца Гарри Карл III вступил на престол в сентябре прошлого года. Букингемский дворец заявил, что обновит королевский веб-сайт, чтобы отразить титулы Арчи и Лилибет «в надлежащее время». До сих пор на сайте трехлетний Арчи и годовалая Лилибет обозначались как «мастер» и «мисс».