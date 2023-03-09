Ким Бейсингер показала результат пластической операции

Фото: Кадр из фильма «Окончательный анализ» Кадр из фильма «Окончательный анализ»

Артистка появился на гендерной вечеринки своей дочери Айрленд Болдуин . Звезда «Девяти с половиной недель» привлека внимание папарацци изменившейся внешностью. Ким покидала мероприятие вместе с возлюбленным Митч Стоун, пишет DailyMail.

Поклонники творчества Бейсингер были поражены новой внешностью любимицы. Поткадрам видно, что 69-летняя Ким сделала подтяжку скул. Пока актриса никак не прокомментировала новости об изменении своей внешности.