Ким Бейсингер показала результат пластической операции

Актриса Ким Бейсингер показала результат пластических операций и напугала поклонников новой внешностью.
Артистка появился на гендерной вечеринки своей дочери Айрленд Болдуин. Звезда «Девяти с половиной недель» привлека внимание папарацци изменившейся внешностью. Ким покидала мероприятие вместе с возлюбленным Митч Стоун, пишет DailyMail.
Поклонники творчества Бейсингер были поражены новой внешностью любимицы. Поткадрам видно, что 69-летняя Ким сделала подтяжку скул. Пока актриса никак не прокомментировала новости об изменении своей внешности.