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1 час назад

Ким Бейсингер показала результат пластической операции

runews24.ru

Актриса Ким Бейсингер показала результат пластических операций и напугала поклонников новой внешностью.

Ким Бейсингер показала результат пластической операции
Фото: Кадр из фильма «Окончательный анализ»Кадр из фильма «Окончательный анализ»

Артистка появился на гендерной вечеринки своей дочери Айрленд Болдуин. Звезда «Девяти с половиной недель» привлека внимание папарацци изменившейся внешностью. Ким покидала мероприятие вместе с возлюбленным Митч Стоун, пишет DailyMail.

Runews24

Поклонники творчества Бейсингер были поражены новой внешностью любимицы. Поткадрам видно, что 69-летняя Ким сделала подтяжку скул. Пока актриса никак не прокомментировала новости об изменении своей внешности.

Звёзды,Пластические операции,Айрленд Болдуин,Ким Бейсингер,
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