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1 час назад

Марина Африкантова заявила о невозможности примирения с Капаклы

runews24.ru

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова разводится с Романом Капаклы. Поводом для расставания стала измена мужчины.

Африкантова заявила о невозможности примирения с Капаклы
Фото: Runews24Runews24

Поклонники сожалеют о распаде семьи и надеются, что пара снова воссоединится. Однако накануне Африкантова заявила, что примирение с мужем невозможно. По ее словам, простить такое предательство мужчине она не сможет.

«Подумаешь, животный инстинкт включился, одурел… А теперь понимаю, как я была не права! Я бы никогда такое не простила!!! Это предательство!», — заявила Марина и подчеркнула, что с Романом ей больше говорить не о чем.

Звёзды,Марина Африкантова,
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