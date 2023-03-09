Африкантова заявила о невозможности примирения с Капаклы

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова разводится с Романом Капаклы. Поводом для расставания стала измена мужчины.
Поклонники сожалеют о распаде семьи и надеются, что пара снова воссоединится. Однако накануне Африкантова заявила, что примирение с мужем невозможно. По ее словам, простить такое предательство мужчине она не сможет.
«Подумаешь, животный инстинкт включился, одурел… А теперь понимаю, как я была не права! Я бы никогда такое не простила!!! Это предательство!», — заявила Марина и подчеркнула, что с Романом ей больше говорить не о чем.