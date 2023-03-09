Российская телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала кадры с фотосессии в нижнем белье в честь дня рождения. Соответствующими снимками звезда поделилась в социальных сетях.
На фото Ивлеева сидит на белом фоне в голубом корсетном топе на завязках и кружевных трусах белого цвета. Также блогер надела чулки в тон нижнего белья и серебристые босоножки.
Под снимками Ивлеева заявила, что всегда будет пробовать для себя что-то новое и ломать стереотипы:
"И мне плевать, из профессии я или нет, есть ли у меня слух, голос, размер s, насмотренность, парень, эрудиция, талант, тонкая талия или смех кокетки".