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7 минут назад

Саша Стоун удивил Валю Карнавал роскошным сюрпризом

Super.ru

Сегодня изнуренные мужчины по всему миру хором выдыхают, ведь Международный женский день подошел к концу. При всей любви к даме своего сердца Саша Стоун показывает, как непросто даются сильной половине человечества сюрпризы в честь 8 Марта. Чего только стоит дотащить до своей ненаглядной охапку тюльпанов!

Саша Стоун удивил Валю Карнавал роскошным сюрпризом
Фото: Super.ruSuper.ru

Ну а если серьезно, все мы просто в восторге от того, какой подарок преподнес блогер Вале. Возлюбленный принес огромную корзину цветов — не беремся даже сосчитать, сколько тюльпанов в ней было. Сюрприз Саша по традиции решил заснять на камеру и выложить в запрещенной соцсети. К слову, Валя на трогательном видео выглядит вовсе не такой, какой мы привыкли ее видеть: смущенная Карнавал появилась в домашнем костюме, без идеального макияжа и укладки, — и все равно прекрасна!

Super.ru

Кстати, вчера мы рассказывали, какой роскошный сюрприз устроил Курбан Омаров для своей новой возлюбленной в честь 8 Марта. Море цветов, шары, живая музыка и бывший Ксении Бородиной на одном колене — все это даже спровоцировало слухи, что Омаров вновь решил жениться.

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