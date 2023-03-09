Саша Стоун удивил Валю Карнавал роскошным сюрпризом

Сегодня изнуренные мужчины по всему миру хором выдыхают, ведь Международный женский день подошел к концу. При всей любви к даме своего сердца Саша Стоун показывает, как непросто даются сильной половине человечества сюрпризы в честь 8 Марта. Чего только стоит дотащить до своей ненаглядной охапку тюльпанов!

Ну а если серьезно, все мы просто в восторге от того, какой подарок преподнес блогер Вале. Возлюбленный принес огромную корзину цветов — не беремся даже сосчитать, сколько тюльпанов в ней было. Сюрприз Саша по традиции решил заснять на камеру и выложить в запрещенной соцсети. К слову, Валя на трогательном видео выглядит вовсе не такой, какой мы привыкли ее видеть: смущенная Карнавал появилась в домашнем костюме, без идеального макияжа и укладки, — и все равно прекрасна!