Кайли Дженнер показала тело в бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась результатом откровенной фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

25-летняя знаменитость показала тело в бикини золотистого цвета, который выполнен в виде лифа и юбки длины макси с разрезом, демонстрирующим ногу. Предпринимательница снялась с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. Свой образ она дополнила массивным колье в виде вишни.

Поклонники восхитились внешним видом Дженнер, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

«Просто красотка», «Самая лучшая!», «Вау», «Такой фигуре можно только позавидовать», «Идеальная», — высказывались подписчики.