Российские звезды, которые воспитывают “особенных” детей

Российские звезды на своем примере могут показать, что малыш с определенными заболеваниями не становится обузой на всю жизнь.

О звездах, воспитывающих детей с особенностями развития, — в материале “Рамблера”.

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Эвелина Бледанс

Младший сын телеведущей Семен родился в ее браке с продюсером Александром Семиным. Врачи заранее предупредили Бледанс о том, что у нее родится сын с синдромом Дауна, но звезда не стала отказываться от ребенка и прятать его от общественности.

Когда сыну было пять лет, его родители развелись, но не перестали общаться. Они поддерживают дружеские отношения ради ребенка. Сама Бледанс подробно рассказывала о диагнозе и поддержании качества жизни Семена. Сейчас он регулярно появляется на телевидении, снимается в рекламе и на своем примере показывает, какую яркую жизнь могут проводить дети с подобным заболеванием.

Константин Меладзе

Соцсети

В первом браке музыкального продюсера с Яной Сумм родился сын Валерий. На протяжении первых лет жизни супруги скрывали ребенка от общественности. Только после развода с Меладзе его супруга рассказала об “особенном сыне” — мальчик страдает аутизмом.

Болезнь заметили не сразу, лишь к трем годам. Валерий рос активным малышом, но потом стал замыкаться в себе и перестал разговаривать. Сама Сумм объяснила, что не хотела рассказывать о сыне, так как многие люди не признают и не принимают таких людей. Тем не менее, она продолжает заниматься ребенком, и в 2016 году открыла центр для помощи детям с аутизмом.

Сергей Белоголовцев

Соцсети

В 1988 году у Сергея Белоголовцева и его супруги Натальи родились близнецы Александр и Евгений. Один из мальчиков родился с пороком сердца и уже в первые месяцы после рождения перенес операцию на сердце. Чуть позже звезды рассказали, что их сыну поставили диагноз ДЦП. Первое время они скрывали это, так как боялись осуждения со стороны общественности, но потом на своем примере показали, как уход и забота может благоприятно сказаться на “особенном” ребенке.