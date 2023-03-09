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1 час назад

Super: стало известно, какую пластическую операцию сделала блогер Гоар Аветисян

Мария Иглина

Пластический хирург Тимур Хайдаров, заявил, что блогер и визажист Гоар Аветисян обратилась к нему, чтобы уменьшить грудь. Такими подробностями медик эксклюзивно поделился в беседе с Super.ru.

Стало известно, какую пластическую операцию сделала Гоар Аветисян
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

На такой шаг, по мнению журналистов, Гоар пошла, чтобы размер груди гармонировал с новыми формами постройневшей звезды. Напомним, что некоторое время назад блогер уже делала подтяжку, а также липосакция живота, боков и рук и удаление обвисшей кожи.

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В социальных сетях Гоар Аветисян уже рассказала своим подписчикам, что операция уже завершилась и прошла успешно.

Ранее Ивлеева опубликовала снимки в нижнем белье.

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