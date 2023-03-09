Стало известно, какую пластическую операцию сделала Гоар Аветисян

Пластический хирург Тимур Хайдаров , заявил, что блогер и визажист Гоар Аветисян обратилась к нему, чтобы уменьшить грудь. Такими подробностями медик эксклюзивно поделился в беседе с Super.ru .

На такой шаг, по мнению журналистов, Гоар пошла, чтобы размер груди гармонировал с новыми формами постройневшей звезды. Напомним, что некоторое время назад блогер уже делала подтяжку, а также липосакция живота, боков и рук и удаление обвисшей кожи.