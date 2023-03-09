Рэп-исполнитель Алексей Долматов , более известный широкой публике как Гуф, опубликовал архивную фотографию с бывшей супругой Айзой и их общим сыном Сэмом. Соответствуюзим снимком артист поделился в социальных сетях.

"Моя женщина. Правда, у нее тут уже грустные глаза, а между нами еще ничего непонимающий мой самый любимый первый единственный сын", — подписал фото Гуф.

У многих подписчиков исполнителя возник вопрос, почему он не посвятил пост своей нынешней супруге Юлии Королевой и их общей дочери Тине.

Долматов заявил, что Королева забрала дочь и съехала с виллы, в которой они жили в Таиланде, и назвал ее "надеюсь, не последней женой". В социальных сетях Гуф также пригрозил нынешней супруге разводом и оставить ее ни с чем.