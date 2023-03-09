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1 час назад

Киркоров готовится представить «кубики» пресса

Мир новостей

Король российской эстрады не скрывает, что обратился за помощью к хорошему пластическому хирургу - Тимуру Хайдарову.

Киркоров готовится представить «кубики» пресса
Фото: Мир новостейМир новостей

"Была проведена большая комплексная работа. А после операции Филипп выполнял все мои строгие рекомендации и похудел на 12 килограммов, - рассказал врач. - Но нас ждет еще один этап преображения. Филипп - большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого".

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Сам же певец поясняет, что, мол, на радикальные перемены во внешности его подвигло желание красиво выглядеть на экране.

"Тут очень важна мотивация, - говорит Киркоров. - А главная мотивация сегодня — это мой юбилейный тур. До того, как начать работать с Тимуром Хайдаровым, в моей жизни присутствовал замечательный косметолог Лусине Карапетян, помогавшая на протяжении многих лет ухаживать за лицом и телом, чтобы мое появление на экране вызывало эстетические чувства".

Филипп считает, что не имеет права даже позволить подумать окружающим людям, что он не в форме. И это стремление постоянно выглядеть идеально уже у него в крови, вошло в привычку.

"Про меня никогда не скажут: «Ой, смотрите, Киркоров-то в жизни совсем не такой, как на экране!» - уверен исполнитель.

Самое главное, что сбудется голубая мечта певца - быть обладателем заветных «кубиков» пресса! С точки зрения анатомии, «кубики» — это прямая мышца живота, которая видна из-за малого количества жировой ткани и достаточно развита при помощи физических упражнений.

"«Кубиков» на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы (рэп-исполнитель, приятель Киркорова. - Ред.), но тем не менее", - интригует Филипп.

Правда, его «кубики» сформированы не в спортзале, а при помощи пластической операции и использования собственных жировых отложений. Во время липофилинга хирург «прорисовал» желаемые контуры мышц и линии плавных переходов талии, бедер и ягодиц. Все манипуляции осуществлялись через микропроколы и разрезы на коже, от которых следов не остается. Окончательный результат работы над идеальным животом можно будет оценить через 2-3 месяца. Аккурат ко дню рождения бывшего мужа Пугачевой.

Звёзды,Тимур Хайдаров,
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