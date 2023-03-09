Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Виктория Боня пожаловалась на аллергию

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в социальных сетях о своей аллергии.

Боня пожаловалась на аллергию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Боня заявила, что страдает от аллергии на пыль. Звезда проснулась с отеками и забитым носом. При контакте с аллергеном ведущая начинает чихать и плакать. Блогерша пожаловалась, что ее домработница «забила» на тщательную уборку от пыли. Именно поэтому теледива самостоятельно приступила к генеральной уборке.

Ранее Боня поделилась подробностями личной жизни. Ведущая сообщила, что у нее появился мужчина. Блогерша не показала возлюбленного и не назвала его имя. После расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом звезда не раскрывает личности новых возлюбленных.

Звёзды,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий