Боня пожаловалась на аллергию

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в социальных сетях о своей аллергии.

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Боня заявила, что страдает от аллергии на пыль. Звезда проснулась с отеками и забитым носом. При контакте с аллергеном ведущая начинает чихать и плакать. Блогерша пожаловалась, что ее домработница «забила» на тщательную уборку от пыли. Именно поэтому теледива самостоятельно приступила к генеральной уборке.