Боня пожаловалась на аллергию

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в социальных сетях о своей аллергии.
Боня заявила, что страдает от аллергии на пыль. Звезда проснулась с отеками и забитым носом. При контакте с аллергеном ведущая начинает чихать и плакать. Блогерша пожаловалась, что ее домработница «забила» на тщательную уборку от пыли. Именно поэтому теледива самостоятельно приступила к генеральной уборке.
Ранее Боня поделилась подробностями личной жизни. Ведущая сообщила, что у нее появился мужчина. Блогерша не показала возлюбленного и не назвала его имя. После расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом звезда не раскрывает личности новых возлюбленных.