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1 час назад

Иосиф Пригожин назвал Милохина "щенком"

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в передаче «Вы держитесь!» уход блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» и его переезд из России.

Иосиф Пригожин назвал Милохина "щенком"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пригожин отметил, что не хочет ни у кого отнимать паспорт, но он очень разочаровался в блогере. По мнению продюсера, Милохин создал много проблем «из-за своей глупости». Муж певицы Валерии заявил, что тиктокер «обвинил» всех участников шоу и уехал.

«Это разве нормально? То есть этого щенка накачали, сделали из него звезду. Кто его делал звездой? Мы его делали звездой! Что, кроме него, никого больше не было? Были. Ему предоставили все возможности», — возмутился Пригожин.

Ранее Милохин признался, что живет за счет друзей после переезда из России.

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