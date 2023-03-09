Иосиф Пригожин назвал Милохина "щенком"

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в передаче «Вы держитесь!» уход блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» и его переезд из России.

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Пригожин отметил, что не хочет ни у кого отнимать паспорт, но он очень разочаровался в блогере. По мнению продюсера, Милохин создал много проблем «из-за своей глупости». Муж певицы Валерии заявил, что тиктокер «обвинил» всех участников шоу и уехал.

«Это разве нормально? То есть этого щенка накачали, сделали из него звезду. Кто его делал звездой? Мы его делали звездой! Что, кроме него, никого больше не было? Были. Ему предоставили все возможности», — возмутился Пригожин.