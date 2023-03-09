Погребняк рассказала, как чуть не погибла на съемках шоу

Дизайнер и блогер Мария Погребняк рассказала, как чуть не погибла на популярном шоу "Новые звезды в Африке". Подробностями звезда поделилась в социальных сетях.

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Девушка рассказала, как однажды в ее спальню в Африке пробрался черный скорпион. На следующее утра Погребняк чуть не наступила на него.

По словам блогера, укус черного скорпиона уже через несколько минут вызывает сильные, жгучие боли в пострадавшей части тела, в тяжелых случаях к болям добавляются судороги и удушье:

"Если больному вовремя не оказать медицинскую помощь, может наступить смерть".

Несмотря на это, Погребняк увидела в случившемся знак удачи:

"Увидеть черно скорпиона – большая редкость! Может, это знак? Я же по знаку зодиака Скорпион".