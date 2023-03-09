Бузова заявила, что не обращает внимания на хейтеров

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с tnzvezdy.ru об отношении негативных высказываний в свой адрес.

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Бузова призналась, что уже давно не обращает внимания на хейтеров. По словам звезды, у нее уже «выработался определенный иммунитет» к негативу. «Знаете, есть такая прекрасная восточная мудрость: «Собаки лают, караван идет», — отметила ведущая.

Бузова добавила, что не страдает от звездной болезни. Артистка старается уважать тех, кто находится рядом и работает с ней. Она не отрицает, что успех «опьяняет». Однако в таких ситуациях ведущей помогает родительское воспитание.