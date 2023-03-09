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42 минуты назад

43-летняя Кейт Хадсон снялась в купальнике и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Американская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Хадсон снялась в купальнике и вызвала споры в сети
Фото: СоцсетиСоцсети

43-летняя знаменитость снялась вместе с подругой Энджи Грин в честь Международного женского дня. Сначала женщины позировали в черных купальниках в наполненной водой ванне, а затем выбрались из нее и предстали перед камерой во весь рост. При этом на Хадсон оказался не только указанный слитный предмет гардероба с открытой спиной и декольте до талии, но и короткие носки.

В свою очередь пользователи сети высказали свое мнение о внешнем виде звезды фильма «Почти знаменит» в комментариях. «Зачем носки?», «Это странно», «Ты немного пьяна? Я тогда тоже надевала носки, принимая ванну», «Так глупо», «Боже, какая ты сексуальная!», «Ты — вдохновение», «Какие ноги», «Красавица!» — написали юзеры.

В феврале звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в бикини. На размещенных фотографиях 46-летняя актриса, известная по роли Жади эль-Адиб Рашид, предстала в черно-синем купальнике бренда Soufeline, который состоял из топа с треугольными чашками и стрингов на завязках.

Звёзды,Джованна Антонелли,Кейт Хадсон,
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