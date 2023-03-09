Бывших не бывает: Пью и Брафф воссоединились

Фанаты ликуют! Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные Флоренс Пью и Зак Брафф встретились на красной дорожке фильма «Хороший человек». Между ними не возникло никакого напряжения и, похоже, им было очень комфортно рядом друг с другом, позируя для совместных фотографий в эту среду. Но конечно, всё внимание было приковано к Пью, когда она шла по красной дорожке в мешковатых клетчатых брюках, сверкающем топе и пышных перчатках. Брафф выбрал синий клетчатый костюм с расстегнутой белой рубашкой под ним. Горячо!

Фото: Mainstyle Mainstyle

В фильме, автором сценария и режиссёром которого был Брафф, Пью играет женщину по имени Эллисон, чья жизнь рушится после того, как она попадает в смертельную аварию. Хотя пара недавно разорвала свой трёхлетний роман, они, похоже, всё ещё в хороших отношениях. Более того, 47-летний Брафф назвал Пью легендой, когда поздравлял её с 27-летием в январе. С тех пор Пью лишь раз высказалась об их отношениях, признавшись, что большинство людей не были рады им из-за разницы в возрасте.

«Мы не были ни у кого на виду. Просто людям это не нравилось. Они представляли меня с кем-то моложе и с кем-то из красавчиков», — сказала звезда в начале этого года.