Самойлова отправилась с детьми и матерью стоять на гвоздях

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в социальных сетях, как провела 8 марта.

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Самойлова устроила праздничную программу для своих дочерей и матери. Модель отправилась вместе семьей в специальный центр, где устроила йогу в гамаках. Затем супруге рэпера предложили постоять на гвоздях.

Модель вместе с матерью и детьми встала на специальную дорожку с гвоздями. Самойлова призналась, что ей тяжело далась данная практика. У девушки «волосы встали дыбом от боли». А вот дочерям Майи и Леи было вовсе несложно.

«В итоге мы простояли все 5 минут. Хотя казалось, что это невозможно и 10 секунд. А Майя и Лея могли стоять час», — поделилась Самойлова.