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2 часа назад

37-летняя модель Ирина Шейк показала лицо без макияжа

Газета.Ru

Российская модель Ирина Шейк показала, как выглядит без макияжа. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

37-летняя Шейк показала лицо без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летняя Ирина Шейк выложила в социальных сетях снимок, сделанный в кабинете у косметолога. Она сфотографировала саму себя топлес, без макияжа и с собранными в небрежный пучок волосами. «Когда твое изможденное лицо нуждается в уходе», — подписала она.

Модель восстанавливает силы после мировых Недель моды. В наступившем 2023 году она приняла участие в тринадцати показах в Нью-Йорке, Милане и Париже.

В прошлом месяце Ирина Шейк снялась для обложки Vogue España. В интервью она порассуждала о сексуальности. «Я думаю, что настоящая сексуальность исходит из уверенности в себе. Женщина, которая прекрасно себя чувствует в собственном теле, для меня всегда красива и привлекательна. Я настаиваю, что сексуальность не зависит от внешнего вида. Это не высокие каблуки и макияж, это уверенность в себе», — объяснила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ирина Шейк показала неожиданный способ носить кожаную куртку.

Звёзды,Ирина Шейк,
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