Жена Михалкова рассказала о комплиментах от супруги президента США

«Она (Никсон), кстати, сама была очень элегантно одета: что-то вроде шинели в мелкую клетку. Этот ее наряд попал потом во все журналы моды. Она была в восторге и от российских дизайнеров, и от моделей. Так что мы получили свою порцию успеха», — поделилась Михалкова.