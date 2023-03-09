Жена Михалкова рассказала о комплиментах от супруги президента США

Модель Татьяна Михалкова рассказала в беседе с mk.ru о встрече с женой 37-го президента США Пэт Никсон.
Михалкова встретилась с первой леди США на специальном показе, где также была Виктория Брежнева. По словам жены режиссера, на мероприятие съехались все известные дома моды. Модель удостоилась закрывать показ.
Как заявила Михалкова, Никсон была в восторге от шоу и сделала с ней несколько общих снимков. Модель призналась, что жена президента «наговорила» ей много комплиментов.
«Она (Никсон), кстати, сама была очень элегантно одета: что-то вроде шинели в мелкую клетку. Этот ее наряд попал потом во все журналы моды. Она была в восторге и от российских дизайнеров, и от моделей. Так что мы получили свою порцию успеха», — поделилась Михалкова.
Ранее актриса Анна Михалкова получила награду Кустурицы на фестивале «Дух огня».