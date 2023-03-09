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1 час назад

Скандал на концерте Jony и Анны Asti в Дубае: подробности

Super.ru

Вчера у пришедших на дубайский концерт Jony и Анны Asti праздничное настроение было изрядно подпорчено. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», ссылаясь на очевидцев, там творилось какое-то безобразие. Во-первых, концерт начался с вопиющей задержкой в 4 часа. Во-вторых, обладателей дорогущих билетов на места за столом перед сценой все это время держали в холле и поили совсем не элитными алкогольными напитками.

Скандал на концерте Jony и Анны Asti в Дубае: подробности
Фото: Super.ruSuper.ru

Присутствовавшие поначалу обсуждали скандальное дело Чекалиных и, в частности, не доехавшую до Дубая Лерчек, после чего прошлись по организаторам концерта в лице Сабины Агаларовой. Ну а когда дело-таки дошло до рассадки зрителей на свои места, случилась адская путаница — вероятно, по вине безбилетников, которые в большом количестве проникли на мероприятие.

Во всю эту неразбериху находившаяся там охрана, мягко говоря, не спешила вникать и что-либо предпринимать. Зрители негодовали и покидали мероприятие в поисках тусовки получше.

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