Скандал на концерте Jony и Анны Asti в Дубае: подробности

Вчера у пришедших на дубайский концерт Jony и Анны Asti праздничное настроение было изрядно подпорчено. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», ссылаясь на очевидцев, там творилось какое-то безобразие. Во-первых, концерт начался с вопиющей задержкой в 4 часа. Во-вторых, обладателей дорогущих билетов на места за столом перед сценой все это время держали в холле и поили совсем не элитными алкогольными напитками.

Фото: Super.ru Super.ru

Присутствовавшие поначалу обсуждали скандальное дело Чекалиных и, в частности, не доехавшую до Дубая Лерчек, после чего прошлись по организаторам концерта в лице Сабины Агаларовой. Ну а когда дело-таки дошло до рассадки зрителей на свои места, случилась адская путаница — вероятно, по вине безбилетников, которые в большом количестве проникли на мероприятие.