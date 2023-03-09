Саеву обругали за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе

Подписчики обругали в сети российскую блогершу Дину Саеву за откровенный наряд на семейном фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя девушка организовала вечеринку в Москве. Известно, что на ней присутствовали представители брендов, с которыми она сотрудничает, а также друзья и родственники. На празднике фотографы запечатлели знаменитость с матерью. Так, женщина выбрала для мероприятия закрытое платье и хиджаб черных тонов, а дочь — платье с высоким разрезом до талии.

Фанаты не оценили образ блогерши и заявили, что ее наряд очень вульгарный. «Гармонично: мама в хиджабе и дочь без белья», «Мама в хиджабе, а ты полуголая. С каких пор это стало модным?», «Хотя бы одевайся нормально для семейных фотографий», «Одно прикрыли, другое открыли», «На это смотреть противно. Так нельзя. Это неуважение к матери, или это провокация», — возмущались они.