Жена Гармаша высказалась о состоянии актера

Жена Народного артист России Сергея Гармаша, актриса Инна Тимофеева высказалась о состоянии актера. В разговоре с «Лентой.ру» она подтвердила сообщения о плохом самочувствии мужа.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Он приболел. Но сейчас ему все лучше и лучше», — поделилась Инна Тимофеева.

9 марта стало известно, что актеру Сергею Гармашу потребовалась медицинская помощь, в дом Народного артиста России прибыла карета скорой помощи. Представителя актера Олег Будрин сообщил, что после осмотра Гармаш остался дома.

По информации Telegram-канала Mash, актер самостоятельно вызвал скорую помощь.