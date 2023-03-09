Глюкоза: «Женись на мне, лучше ты не найдешь»

Певица вспомнила, как делала предложение мужу.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Наталья Чистякова-Ионова, она же певица Глюкоза, заявила ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», что ее новый трек «Давай женицца» может стать свадебным гимном для многих. Героиня песни сама делает предложение бойфренду, и это вполне в духе времени.

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«Женщины уже давно сами могут предложить на них жениться. Они настолько стали сильными, свободными, независимыми. Ни одна женщина сейчас уже не ждет, когда ее замуж возьмут. Если она чего-то хочет, то сделает сама. В принципе, я так и сделала предложение своему мужу. Я говорю: 'Женись на мне, лучше ты не найдешь». Через неделю он принес кольцо и сказал: «В принципе, я согласен», — поделилась Глюкоза историей своего замужества.

Этим летом артистка отметит свое 37-летие и 20-летие музыкальной карьеры одним большим концертом, к которому уже начала готовиться. Волнений в связи с этим у нее достаточно, призналась Глюкоза. «Да, 20 лет на сцене, и все как в первый раз. Не могу поверить, что эта дата связана со мной. Волнуюсь еще больше, так как с каждым годом ставки повышаются, хочется быть лучше, делать все лучше. Но и удовольствия еще больше: когда понервничаешь, а потом все получается — это суперкайф», — рассказала певица.

Разница между той девочкой, какой она была на старте карьеры, и нынешней Глюкозой, прежде всего в опыте, считает Наталья. А главные качества остались те же — зажигательный характер, харизма, настроение и, конечно, неповторимый свист, которым она удивила в студии ведущих шоу «Мурзилки Live». «Опыта больше стало. Каждый день себя шлифуешь и выходишь на какой-то новый уровень. Что еще: я постарела. Не могу бороться с этим, но стареть не хочется», — призналась артистка.

Удивлять поклонников летом Глюкоза будет новыми песнями, видео, мультяшками и балетными номерами. Дату и площадку концерта певица пока не называет, но репетиции уже идут, отметила она в эфире «Авторадио». А пока лето еще не наступило, Глюкоза осваивает новое амплуа — ведущей телепроекта «Бьюти Баттл», в котором соревнуются стилисты-парикмахеры со всей страны.