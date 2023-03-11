Анна Заворотнюк опубликовала фото могильной плиты

С прошлого года Анна Заворотнюк живет в Дубае. Переехать девушке пришлось из-за работы супруга. Недавно Анна вернулась Россию к маме, которую выписали из частной клиники.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В соцсетях Анна рассказала подписчикам о своем возвращении в Москву. Она извинилась, что долго не выходила на связь, объяснив это тем, что ее переполняют эмоции.

Девушка поделилась фотографиями, которые сделала перед отъездом из Дубая. Анна была на выставке современного искусства, где сфотографировала могильную плиту с надписью: «Что подумают люди?».

По словам Анны, этот экспонат напомнил ей о ее прежних переживаниях.