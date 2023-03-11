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2 часа назад

Анна Заворотнюк после возвращения в Россию опубликовала фото могильной плиты

runews24.ruиещё 1

С прошлого года Анна Заворотнюк живет в Дубае. Переехать девушке пришлось из-за работы супруга. Недавно Анна вернулась Россию к маме, которую выписали из частной клиники.

Анна Заворотнюк опубликовала фото могильной плиты
Фото: runews24.rurunews24.ru

В соцсетях Анна рассказала подписчикам о своем возвращении в Москву. Она извинилась, что долго не выходила на связь, объяснив это тем, что ее переполняют эмоции.

Девушка поделилась фотографиями, которые сделала перед отъездом из Дубая. Анна была на выставке современного искусства, где сфотографировала могильную плиту с надписью: «Что подумают люди?».

По словам Анны, этот экспонат напомнил ей о ее прежних переживаниях.

«Когда я только начала вести свой блог, очень обижалась на злые комментарии. Что мне только не писали, и кривая, и косая! Спустя несколько лет я начала относится к хейтерам с юмором», - написала Анна.

Звёзды,Анна Заворотнюк,
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