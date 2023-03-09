Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Александр Буйнов показал молодую жену

New Magazine

Певец трогательно поздравил супругу с 8 марта.

Александр Буйнов показал молодую жену
Фото: New MagazineNew Magazine

За плечами Александра Буйнова два брака, которые не удалось сохранить. И только со своей третьей женой Еленой Гутман артисту удалось построить счастливую семью. Кстати, сам артист считает, что этот брак самый крепкий и удачный. Однако с Еленой у Буйнова так и не родились дети, но они все равно считают себя полноценной семьей. Артист называет супругу самой желанной женщиной. Он часто признается в любви жене и 8 марта не стало исключением.

New Magazine

Буйнов вновь признался Елене в любви в социальной сети. Причем, сделал это весьма необычным образом. Мужчина поделился фотографией своей любимой женщины, где она еще совсем юная. На нем изображена Елена Гутман в период знакомства с Александром.

New Magazine

«Поздравлялки моей любимой Аленке! Для меня ты всегда комсомолка, как на черно-белом фото, когда мы познакомились. Дорогие вы наши девчонки, будьте всегда молоды сердцем и душой, будьте здоровы, а мы, мужики, сделаем все для этого, ну… будем стараться! Любим вас безмерно и все безумные поступки совершаем ради вас!», — пишет артист.

Фолловеры Буйнова восхитились красотой Елены. Кроме того, поклонники признались, что глядя на семью Александра, вновь зарождается вера в настоящую и счастливую любовь. Стоит отметить, что певец не сразу нашел любовь всей своей жизни. Первой женой Буйнова была Любовь Вдовина, которая погибла в пожаре после двух лет брака. Второй избранницей певца стала женщина по имени Людмила. На ней Александр женился только из-за беременности. Людмила родила супругу дочь Юлию. Спустя 13 лет брака семья распалась. Также у Буйнова есть внуки: Александр, Дарья и София. Их он очень любит и проводит много времени.

Звёзды,Любовь Вдовина,Александр Буйнов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий