Александр Буйнов показал молодую жену

Певец трогательно поздравил супругу с 8 марта.

Фото: New Magazine New Magazine

За плечами Александра Буйнова два брака, которые не удалось сохранить. И только со своей третьей женой Еленой Гутман артисту удалось построить счастливую семью. Кстати, сам артист считает, что этот брак самый крепкий и удачный. Однако с Еленой у Буйнова так и не родились дети, но они все равно считают себя полноценной семьей. Артист называет супругу самой желанной женщиной. Он часто признается в любви жене и 8 марта не стало исключением.

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Буйнов вновь признался Елене в любви в социальной сети. Причем, сделал это весьма необычным образом. Мужчина поделился фотографией своей любимой женщины, где она еще совсем юная. На нем изображена Елена Гутман в период знакомства с Александром.

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«Поздравлялки моей любимой Аленке! Для меня ты всегда комсомолка, как на черно-белом фото, когда мы познакомились. Дорогие вы наши девчонки, будьте всегда молоды сердцем и душой, будьте здоровы, а мы, мужики, сделаем все для этого, ну… будем стараться! Любим вас безмерно и все безумные поступки совершаем ради вас!», — пишет артист.