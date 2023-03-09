Знаменитости ищут ароматы, подчеркивающие их уникальность.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Однажды телеведущий, который брал интервью у Рианны, признался, что певица пахнет, как ангел. После этого поклонники скупили все парфюмы бренда, полюбившегося знаменитости. А что стоит на столике других знаменитостей и какие ноты в парфюме они предпочитают?

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Рианна

Что может выбирать девушка, обожающая внимание и обожание? Даже парфюм, которому знаменитость не изменяет с 2016 года называется «Не стесняйся!». Сочетание зефира, белых цветов и ванили создает смелый, но такой кокетливый и женственный образ.

Меган Маркл

По признанию беглой герцогини, раньше она собирала коллекцию винтажных парфюмов, но после замужества поняла, что не хочет надоедать ароматом малышу Арчи и сменила привычные духи на аромат чистоты с легкой ноткой жасмина. Теперь она ему не изменяет.

Сара Джессика Паркер

Знаменитость предпочитает весьма необычный аромат с яркой нотой ладана. Она уверяет, что буквально одна капля переносит ее в просторный собор. При этом бренд парфюма может быть любым, главное, чтобы первой нотой был именно ладан.

Виктория Бекхэм

Супруга Дэвида Бекхэма — воплощение строгой, но очаровательной женственности. И парфюм она предпочитает соответствующий: Виктория обожает духи с ароматом пионов и карамели. Она уверена, что именно духи позволяют ей производить неизгладимое впечатление.

Адель

Звезда рассказывала, что весьма консервативна в выборе парфюма. Однажды она попробовала очень популярные духи с ароматом вишни и ликера и с тех пор не изменяет ему.

Марго Робби

В отличие от многих звезд, актриса предпочитает не парфюмы, а эфирные масла. Она обожает масло розы, миксует его с розовым перцем и персиком. Марго уверена, что такое авторское сочетание помогает ей выделяться среди тех, кто использует парфюмы из магазина.

Хейли Бибер

Жена Джастина Бибера считается настоящей кокеткой, поэтому парфюм должен подчеркивать ее легкий нрав. Хейли выбирает духи с ароматом груши, соленой карамели и сахарной ваты. Специалисты считают, что такой флер создает образ молодой активной девушки. Этим лайфхаком могут пользоваться и женщины постарше: хотите казаться более юной, используйте парфюм с легкими, игривыми ароматами.

Дженнифер Энистон