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1 час назад

Сосо Павлиашвили рассказал о первой встрече с женой

Lenta.ruиещё 1

Эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили в ходе YouTube-подкаста «Неформат» заявил, что познакомился с женой Ириной Патлах, когда той было 16 лет.

Сосо Павлиашвили рассказал о первой встрече с женой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Павлиашвили подчеркнул, что будущая супруга уже в том возрасте слушала хорошую музыку. По словам артиста, девушка пришла в студию, чтобы переписать его песню «Я с тобой» и спеть на выпускном.

«Я как раз тогда ее и подловил!» — вспомнил Павлиашвили, отметив, что пара влюбилась и больше не расставалась.

У Павлиашвили и Патлах двое дочерей — Елизавета и Сандра. Пара обвенчалась в 2020 году.

Звёзды,Сосо Павлиашвили,
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