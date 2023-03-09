Сосо Павлиашвили рассказал о первой встрече с женой

Эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили в ходе YouTube-подкаста «Неформат» заявил, что познакомился с женой Ириной Патлах, когда той было 16 лет.

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Павлиашвили подчеркнул, что будущая супруга уже в том возрасте слушала хорошую музыку. По словам артиста, девушка пришла в студию, чтобы переписать его песню «Я с тобой» и спеть на выпускном.

«Я как раз тогда ее и подловил!» — вспомнил Павлиашвили, отметив, что пара влюбилась и больше не расставалась.