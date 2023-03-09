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2 часа назад

Жена Петросяна обратилась в больницу из-за аллергии

Газета.Ru

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в социальных сетях на проблемы со здоровьем.

Жена Петросяна обратилась в больницу из-за аллергии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брухунова сообщила, что в 2023 году у нее слишком рано начался аллергический ринит. Из-за недуга девушке пришлось обратиться ко врачу. Жена юмориста опубликовала фото из больницы.

Известно, что Брухунова страдает от аллергии с девства. Супруга артиста борется с заболеванием с 3-х лет. В связи с этим, поклонники решили дать свои советы о лечении. Однако женщина попросила фанатов не говорить ей, что делать.

Брухунова уточнила, что уже давно борется с аллергией, испробовала многое и ходила к различным врачам.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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