Жена Петросяна обратилась в больницу из-за аллергии

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в социальных сетях на проблемы со здоровьем.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Брухунова сообщила, что в 2023 году у нее слишком рано начался аллергический ринит. Из-за недуга девушке пришлось обратиться ко врачу. Жена юмориста опубликовала фото из больницы.

Известно, что Брухунова страдает от аллергии с девства. Супруга артиста борется с заболеванием с 3-х лет. В связи с этим, поклонники решили дать свои советы о лечении. Однако женщина попросила фанатов не говорить ей, что делать.