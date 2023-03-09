Медведева рассказала, как любит праздновать день рождения

9 марта 1985 года на свет появилась российская комедийная актриса Наталия Медведева, известная по эксцентричным ролям в шоу Comedy Woman. Артистка в беседе с ФАН рассказала, что в свой день рождения предпочитает отдохнуть и уделить время себе.
Будучи студенткой Российского государственного торгово-экономического университета Медведева связала жизнь с искусством, в частности с игрой в популярную игру КВН. Затем последовало участие в проекте Comedy Woman.
В кинематографе артистка впервые отметилась в роли секретаря Эльвиры в комедийной мелодраме Армена Адилханяна «Новогодний брак». Затем снялась в картине «Квартета И» «О чем говорят мужчины», после чего сыграла главную роль в телесериале «Шурочка».
Также Медведева принимала участие в телевизионных проектах, таких как «Ледниковый период», «Последний герой», «Форд Боярд», а также в программе «Тест» на телеканале «Россия-1» в качестве соведущей Евгения Рыбова.