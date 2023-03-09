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16 минут назад

Певец Сергей Аморалов ответил на обвинения в смерти коллеги Тома Хаоса

Мира Маркина

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов стал гостем в студии программы «Малахов». Артист публично выразил соболезнования семье Тома Хаоса и прокомментировал слухи о его вине в смерти коллеги.

«Отпетый мошенник» ответил на обвинения в смерти Тома Хаоса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сергей заявил в студии, что не пришел на похороны Хаоса из-за враждебного отношения родственников усопшего. По их мнению, Аморалов мог довести Тома до депрессии и суицида.

Музыкант сделал предположение о том, кто на самом деле виноват в смерти Тома Хаоса:

«Славу направили на этот путь неправильный. И в результате, им же надо было как-то его удерживать, с ним общаться, (...) а он более тонкая материя. И что-то произошло вот, как мне кажется, в последний час (жизни — прим. ред.)».

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По словам Аморалова, большую роль в жизни Хаоса сыграла Виктория Богомазова – знакомая артиста. Именно при ее поддержке Том решил заняться сольной карьерой, используя при этом бренд «Отпетые мошенники».

Судебные разбирательства, инициированные Сергеем Амораловым о защите бренда, по его мнению, для посторонних выглядели как попытка уничтожить карьеру бывшего коллеги.

Ранее мы рассказывали о внезапном публичном признании Гуфа.

Звёзды,Сергей Аморалов,Александр Ревва,
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