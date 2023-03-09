Высоцкая показала первое весеннее фото

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая показала, в каком состоянии встречает весну. Как оказалось, Масленичная неделя и вся зима в целом не отразились на её фигуре. Знаменитость опубликовала 1 марта первое фото в соцсетях.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Судя по фото, Юлия Высоцкая лишний вес не набрала, она находится в отличной форме.

Также ранее ведущая кулинарного шоу рассказывала, что с хандрой борется именно с помощью спорта. Она многие виды спорта перепробовала, а сейчас остановилась на беге. Хотя когда-то Юлия Высоцкая пыталась заниматься в тренажёрном зале, но силовая тренировка отбила у неё все желание продолжать.

Тогда Высоцкая рассказывала, что в зале спустя час она разрыдалась. По её словом, ей было плохо и тоскливо.

Зато сейчас она проявляет силу воли и «тащит себя из зимнего болота за шкирку, как Мюнхгаузен».

«Как инструмент использую физическую нагрузку. Очень не хочется! Но надо», - добавила Юлия Высоцкая.

Комментаторы поразились внешнему виду Высоцкой и отметили, что она сильно похудела.