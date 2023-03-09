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5 минут назад

Дана Борисова заявила, что ее бывший муж не поздравил их дочь с 8 Марта

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова рассказала в социальных сетях, как отпраздновала Международный женский день с дочерью Полиной.

Борисова о бывшем муже: «Папаша не набрал, не поздравил»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Борисова призналась, что хорошо провела время с дочерью в ресторане, несмотря на сугробы и нелетную погоду. Ведущая отметила, что бывший муж Максим Аксенов так и не поздравил их общего ребенка с 8 марта. Она отметила, что такое поведение экс-супруга для нее не в новинку.

«Кстати папаша не набрал, не поздравил и на подарок не раскошелился. Но мы уже привыкли… Хорошего денечка вам», — рассказала ведущая.

Звёзды,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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