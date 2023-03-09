Борисова о бывшем муже: «Папаша не набрал, не поздравил»

Борисова призналась, что хорошо провела время с дочерью в ресторане, несмотря на сугробы и нелетную погоду. Ведущая отметила, что бывший муж Максим Аксенов так и не поздравил их общего ребенка с 8 марта. Она отметила, что такое поведение экс-супруга для нее не в новинку.