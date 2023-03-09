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1 час назад

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о ребенке от другой женщины

runews24.ru

Вместе с Оксаной Федоровой телеведущий стал крестным отцом мальчика по имени Евгений.

Малахов рассказал о ребенке от другой женщины
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о ребенке от другой женщины. Об этом он рассказал в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия-1».

Сейчас телеведущий старается принимать активное участие в жизни еще одного своего «сына» Евгения. Андрей Малахов и Оксана Федорова стали крестными родителями наследника их общих друзей.

При этом телеведущий не рассказал, сколько лет ребенку и кто его родители, однако отметил, что это событие очень сблизило его и бывшую модель Оксану Федорову.

При этом Андрей Малахов также является крестным отцом для детей Филиппа Киркорова — Мартина и Аллы-Виктории.

Сам телеведущий стал отцом в 2017 году. Тогда у него и его супруги Натальи Шкулевой родился сын Александр. Однако родители не часто делятся подробностями личной жизни и не публикуют фото ребенка в блогах.

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