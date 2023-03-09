Малахов рассказал о ребенке от другой женщины

Вместе с Оксаной Федоровой телеведущий стал крестным отцом мальчика по имени Евгений.
Телеведущий Андрей Малахов сообщил о ребенке от другой женщины. Об этом он рассказал в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия-1».
Сейчас телеведущий старается принимать активное участие в жизни еще одного своего «сына» Евгения. Андрей Малахов и Оксана Федорова стали крестными родителями наследника их общих друзей.
При этом телеведущий не рассказал, сколько лет ребенку и кто его родители, однако отметил, что это событие очень сблизило его и бывшую модель Оксану Федорову.
При этом Андрей Малахов также является крестным отцом для детей Филиппа Киркорова — Мартина и Аллы-Виктории.
Сам телеведущий стал отцом в 2017 году. Тогда у него и его супруги Натальи Шкулевой родился сын Александр. Однако родители не часто делятся подробностями личной жизни и не публикуют фото ребенка в блогах.