Малахов рассказал о ребенке от другой женщины

Вместе с Оксаной Федоровой телеведущий стал крестным отцом мальчика по имени Евгений.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о ребенке от другой женщины. Об этом он рассказал в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия-1».

Сейчас телеведущий старается принимать активное участие в жизни еще одного своего «сына» Евгения. Андрей Малахов и Оксана Федорова стали крестными родителями наследника их общих друзей.

При этом телеведущий не рассказал, сколько лет ребенку и кто его родители, однако отметил, что это событие очень сблизило его и бывшую модель Оксану Федорову.

При этом Андрей Малахов также является крестным отцом для детей Филиппа Киркорова — Мартина и Аллы-Виктории.