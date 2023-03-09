Танцующая звезда «Уэнсдэй» назвала причину отсутствия парня

Танцующая звезда сериала «Уэнсдэй» 20-летняя Дженна Ортега призналась, что романтические отношения и даже мысль о них утомляют ее. Слова актрисы приводит издание Teen Vogue со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ортега, получившая широкую известность после выхода сериала по вселенной «Семейки Адамс», не любит распространяться о личной жизни, но в этот раз она сделала исключение. В подкасте актриса назвала причину отсутствия отношений. Она рассказала, что некоторое время назад два года состояла в романтических отношениях. Однако роман пришлось прекратить из-за плотного рабочего графика.

«Парень был не виноват. Я сама не справилась», — признается она.

По словам актрисы, в данный момент она не заинтересована в свиданиях, так как не готова доверять кому-то и становиться уязвимой. К тому же она понимает, что поступит нечестно с человеком, если отношения в очередной раз рухнут из-за ее занятости.

О том, что работа для нее важнее всего, актриса рассказала в новом интервью изданию Elle.

Также в интервью актриса призналась, что боится разочаровать людей — в личной жизни и в работе.