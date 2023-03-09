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59 минут назад

56-летняя Холли Берри рассмешила фанатов способом застегнуть узкие брюки

Lenta.ru

Голливудская актриса Холли Берри хотела застегнуть узкие облегающие брюки и рассмешила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Холли Берри рассмешила фанатов способом застегнуть узкие брюки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

56-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она лежит на полу, пытаясь натянуть черные штаны-клеш. Кроме того, на кадрах видно, что звезде помогает ее стилист Линдси Флорес.

«Застегни их, наконец!» — возмутилась актриса на видео.

Подписчики оценили способ надеть изделие в комментариях под постом.

«Это видео сделало мой день», «Один из лучших боев, который я когда-либо видел», «Давно я так от души не смеялся», — признались они.

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