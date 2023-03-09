Звезда «Уэнсдэй» оконфузилась на ковровой дорожке

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, оконфузилась на публике. Об этом сообщает Page Six.
20-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Крик 6», которая состоялась в Нью-Йорке, в черно-белом мини-платье с глубоким декольте бренда Jean Paul Gaultier. В качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках в тон наряда, а из аксессуаров на ней — колье с ракушками. При этом на губы инфлюэнсерши нанесли ярко-красную помаду.
На размещенных кадрах видно, что в области декольте Ортеги на белой ткани присутствует пятно от чернил синего цвета. По словам журналистов, телезвезда испачкала одежду, когда раздавала автографы поклонникам, пришедшим к красной ковровой дорожке.