Звезда «Уэнсдэй» оконфузилась на ковровой дорожке

Американская актриса Дженна Ортега , известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона , оконфузилась на публике. Об этом сообщает Page Six .

20-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Крик 6», которая состоялась в Нью-Йорке, в черно-белом мини-платье с глубоким декольте бренда Jean Paul Gaultier. В качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках в тон наряда, а из аксессуаров на ней — колье с ракушками. При этом на губы инфлюэнсерши нанесли ярко-красную помаду.