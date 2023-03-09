Жена Сергея Жукова опубликовала селфи без макияжа и фильтров

Свое лицо без макияжа и фильтров показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, мать троих детей, певица Регина Бурд.

Фото: Мослента Мослента

«После лыжной тренировки. Кайф», — подписала артистка опубликованное в сторис селфи без косметики.

В кадре она запечатлена в черном спортивном костюме и куртке такого же цвета. Ее волосы зачесаны назад.

Занятия Бурд прошли в Мещерском парке в Москве. Она не раз демонстрировала подписчикам свое увлечение беговыми лыжами. Хобби певицы поддерживают старшие дети.