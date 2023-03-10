Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Телеведущая Ольга Орлова похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов

runews24.ru

Телеведущая Ольга Орлова похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов. Фотографией она поделилась на своей личной странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Орлова похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов
Фото: runews24.rurunews24.ru

На фото Ольга Орлова позировала в банном комплексе Красной поляны, где на данный момент она отдыхает со своим супругом и друзьями.

Поклонники в комментариях восхитились внешним видом артистки и отметили, что ей удалось быстро восстановиться после родов.

Напомним, артистка родила девочку Анну 6 февраля. Артистка признавалась, что не планирует кормить девочку грудью и не собирается долго сидеть в декретном отпуске. Сразу после родов телеведущая начала соблюдать диету, чтобы вернуться в свою прежнюю форму. По словам Ольги Орловой, за две недели ей удалось скинуть 10 килограмм.

Звёзды,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий