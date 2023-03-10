Телеведущая Ольга Орлова похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов. Фотографией она поделилась на своей личной странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Фото: runews24.ru runews24.ru

На фото Ольга Орлова позировала в банном комплексе Красной поляны, где на данный момент она отдыхает со своим супругом и друзьями.

Поклонники в комментариях восхитились внешним видом артистки и отметили, что ей удалось быстро восстановиться после родов.