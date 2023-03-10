Телеведущая Ольга Орлова похвасталась своей фигурой спустя месяц после родов. Фотографией она поделилась на своей личной странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).
На фото Ольга Орлова позировала в банном комплексе Красной поляны, где на данный момент она отдыхает со своим супругом и друзьями.
Поклонники в комментариях восхитились внешним видом артистки и отметили, что ей удалось быстро восстановиться после родов.
Напомним, артистка родила девочку Анну 6 февраля. Артистка признавалась, что не планирует кормить девочку грудью и не собирается долго сидеть в декретном отпуске. Сразу после родов телеведущая начала соблюдать диету, чтобы вернуться в свою прежнюю форму. По словам Ольги Орловой, за две недели ей удалось скинуть 10 килограмм.