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2 часа назад

Рита Ора снялась в одном полотенце и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Британская поп-исполнительница Рита Ора снялась в откровенном образе и поделилась результатом с поклонниками. Соответствующий ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте.

Рита Ора снялась в одном полотенце и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя знаменитость станцевала на камеру обнаженной, прикрывая оголенные части тела одним полотенцем бежевого цвета. При этом кудрявые волосы певица распустила, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes. На размещенных кадрах видно, что она позировала в ванной комнате.

Публикация Оры стала вирусной и набрала более 10 тысяч просмотров на платформе. Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под постом. «Огонь», «Самая красивая женщина в мире», «Секси», «Обожаю тебя», «Красотка», — высказывались фанаты.

В феврале Рита Ора выступила на сцене в прозрачном платье из латекса. Знаменитость спела на концерте в ночном клубе Heaven в Лондоне. На размещенных кадрах видно, что аппликации в виде звезд прикрывали ее голую грудь.

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