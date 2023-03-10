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1 час назад

43-летняя Кейт Хадсон в черном купальнике искупалась в ледяной ванной

Газета.Ru

Голливудская звезда Кейт Хадсон опубликовала новое видео, в котором приняла ванную со льдом. Снимками она поделилась в социальных сетях.

43-летняя Хадсон искупалась в ледяной ванной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом ролике 43-летняя Кейт Хадсон вылезла из ледяной ванны в черном купальнике и с широкой улыбкой на лице. «Как вы любите. Как вы ухаживаете. Как вы смеетесь. Как вы держите пространство. Как вы вдохновляете. Как вы делаете шаг вперед! Это помогает нам преодолеть все. С Международным женским днем всех женщин в моей жизни, которые вдохновляют меня ежедневно!», — написала Кейт Хадсон.

Актриса Кейт Хадсон — многодетная мать. В 2004 году родился ее первенец Райдер Робинсон от отношений с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. С 2010 по 2014 год Хадсон встречалась с солистом Muse Мэттью Беллами. От этих отношений у голливудской звезды есть сын Бингем «Бинг» Хоун Беллами. С 2016 года Кейт Хадсон состоит в отношениях с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. В 2018 году актриса родила от него девочку Рани.

Ранее сообщалось, что актриса Кейт Хадсон поздравила старшего сына с 19-летием.

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