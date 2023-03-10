43-летняя Хадсон искупалась в ледяной ванной

Голливудская звезда Кейт Хадсон опубликовала новое видео, в котором приняла ванную со льдом. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В новом ролике 43-летняя Кейт Хадсон вылезла из ледяной ванны в черном купальнике и с широкой улыбкой на лице. «Как вы любите. Как вы ухаживаете. Как вы смеетесь. Как вы держите пространство. Как вы вдохновляете. Как вы делаете шаг вперед! Это помогает нам преодолеть все. С Международным женским днем всех женщин в моей жизни, которые вдохновляют меня ежедневно!», — написала Кейт Хадсон.

Актриса Кейт Хадсон — многодетная мать. В 2004 году родился ее первенец Райдер Робинсон от отношений с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. С 2010 по 2014 год Хадсон встречалась с солистом Muse Мэттью Беллами. От этих отношений у голливудской звезды есть сын Бингем «Бинг» Хоун Беллами. С 2016 года Кейт Хадсон состоит в отношениях с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. В 2018 году актриса родила от него девочку Рани.