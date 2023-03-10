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51 минуту назад

Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли раскрыли пол своего четвертого ребенка

Мир24

Актер Райан Рэйнолдс рассекретил пол своего четвертого ребенка, который появился на свет в феврале. На шоу комика Роба Делани он заявил, что его жена Блейк Лайвли родила дочь.

Рейнолдс и Лайвли раскрыли пол своего четвертого ребенка
Фото: Мир24Мир24

Он пошутил, что ребенка назвали «Кокаиновый медведь» – это отсылка к недавно вышедшему комедийному триллеру. Настоящее имя ребенка пара пока держит в секрете.

35-летняя Лайвли родила четвертого ребенка в конце февраля этого года. Супруги скрывали его пол. 46-летний Рэйнолдс признался, что после появления в семье младенца в их доме стало неспокойно. У малышки есть три старшие сестры: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

Напомним, в январе стало известно, что американская актриса и модель Пэрис Хилтон впервые стала матерью благодаря суррогатной технологии. А в феврале российская певица Ольга Орлова родила второго ребенка.

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