Рейнолдс и Лайвли раскрыли пол своего четвертого ребенка

Актер Райан Рэйнолдс рассекретил пол своего четвертого ребенка, который появился на свет в феврале. На шоу комика Роба Делани он заявил, что его жена Блейк Лайвли родила дочь.

Фото: Мир24 Мир24

Он пошутил, что ребенка назвали «Кокаиновый медведь» – это отсылка к недавно вышедшему комедийному триллеру. Настоящее имя ребенка пара пока держит в секрете.

35-летняя Лайвли родила четвертого ребенка в конце февраля этого года. Супруги скрывали его пол. 46-летний Рэйнолдс признался, что после появления в семье младенца в их доме стало неспокойно. У малышки есть три старшие сестры: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.