76-летняя актриса появилась на публике в прозрачной юбке

Американская актриса и предпринимательница Сьюзан Луччи появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

76-летняя телезвезда посетила премию Writers Guild Awards 2023, состоявшуюся в Нью-Йорке, в корсетном топе черного цвета и прозрачной юбке, которая была украшена блестящими кристаллами. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон наряда, а из аксессуаров на ней — массивные серьги-дорожки, часы, золотой браслет и несколько колец с бриллиантами.

Что касается макияжа, то визажисты нанесли на лицо бизнесвумен мейкап в нюдовых оттенках. В то же время волосы знаменитости распустили, добавив объема у корней.