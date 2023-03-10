18-летняя дочь Беллуччи снялась в прозрачном бюстгальтере

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась в откровенном образе для журнала Wonderland. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенном фото 18-летняя манекенщица позирует в полупрозрачном бюстгальтере, оформленном черными кружевами. Ее образ дополняют длинные серебряные серьги и фата в тон нижнему белью. В свою очередь, визажисты сделали знаменитости макияж в розовых тонах, сделав акценты на губах, скулах и глазах.

Поклонники восхитились фотосессией девушки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Красота!», «Безумно великолепная», «Что она, что мама — невероятные!», «Просто чудо», «Фантастическая звездочка», — высказывались они.