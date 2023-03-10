Кендалл Дженнер подтвердила слухи о новом романе

После разрыва 27-летней топ-модели с баскетболистом НБА «Финикс Санз» Девином Букером ей то и дело приписывали романы со всеми, с кем она выходила в свет. Но с одним из парней Кендалл Дженнер стала светиться довольно часто, и подозрения оправдались. Хотя с пуэрториканским музыкантом Bad Bunny она держалась на расстоянии, но в Сети судачили: у них точно роман. И вот на днях папарацци Daily Mail удалось сделать доказательный снимок: на нем модель и музыкант совсем не пытаются скрыть чувства друг к другу. Одному богу известно, насколько серьезны новые отношения Кендалл, но ясно одно: с ней уже случалось такое, что небольшая интрижка переросла в любовь.
Напомним, романтические отношения между Кендалл и ее бывшим возлюбленным завязались в 2020 году, но официально подтвердили роман они в День святого Валентина в 2021 году. Тогда источники People утверждали: «Забавное знакомство переросло в отношения. Кендалл очень счастлива с Девином». К слову, они расстались из-за загруженных графиков, у обоих работа была в приоритете. Надеемся, что с новым избранником Кендалл удастся найти компромисс.